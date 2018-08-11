Новая газета

Сенцов

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NASA перенесло пуск зонда Parker для исследования Солнца

Общество

 

NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя Delta IV с зондом Parker Solar Probe, который должен был отправиться в космос для изучения Солнца. Об этом сообщается в твиттере космического агентства.

В NASA объяснили, что у ракеты нужно проверить состояния передачи данных. Сначала запуск был запланирован на 3:53 утра по местному времени (10:53 по мск), потом его решили сдвинуть на 4:28. Однако затем перенесли на утро воскресенья.

В космосе Parker Solar Probe должен приблизиться к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, что равняется 4% расстояния от Солнца до Земли. Как отмечают в агентстве, ни один космический корабль не приближался так близко к поверхности Солнца.

Зонд должен изучать не только атмосферу Солнца, но и солнечные ветры.

Теги:
mp, космос, nasa
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