NASA перенесло пуск зонда Parker для исследования Солнца

NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя Delta IV с зондом Parker Solar Probe, который должен был отправиться в космос для изучения Солнца. Об этом сообщается в твиттере космического агентства.

This morning’s launch of @NASASun’s #ParkerSolarProbe was scrubbed. Launch teams will attempt to launch on Sunday morning. Get real-time updates: https://t.co/9uczz8fdI8 pic.twitter.com/6GyCioopfa — NASA (@NASA) August 11, 2018

В NASA объяснили, что у ракеты нужно проверить состояния передачи данных. Сначала запуск был запланирован на 3:53 утра по местному времени (10:53 по мск), потом его решили сдвинуть на 4:28. Однако затем перенесли на утро воскресенья.

В космосе Parker Solar Probe должен приблизиться к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, что равняется 4% расстояния от Солнца до Земли. Как отмечают в агентстве, ни один космический корабль не приближался так близко к поверхности Солнца.

Зонд должен изучать не только атмосферу Солнца, но и солнечные ветры.