В Якутии загорелось около 700 тысяч гектаров леса

За последние сутки количество лесных пожаров в Якутии увеличилось до 28 — горят более 694 тысяч гектаров леса, сообщается на сайте регионального МЧС.

При этом тушат лишь 3 из них, остальные находятся в так называемой «зоне контроля». Всего в тушении задействовано 123 человека и 12 единиц техники.

Как утверждают в МЧС, угрозы населенным пунктам нет: в поселках и деревнях рядом с эпицентрами пожаров дежурят сотрудники МЧС, а также имеются естественные преграды и минерализованные полосы.

В конце июля, власти республики Саха (Якутия) сообщали о том, что с начала 2018 года было потушено 164 лесных пожаров, всего огонь уничтожил 106 тысяч гектаров леса.

В регионе было возбуждено несколько уголовных дел по факту халатности чиновников. Так, одно из них было возбуждено в начале августа: как сообщали «Сибирь.Реалии», власти не закончили ликвидацию пожара площадью в 31 гектар — и тот разгорелся до 3600 гектаров и подошел близко к населенному пункту.