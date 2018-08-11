«Общественный вердикт» попросил помощи у Татьяны Москальковой в деле о пытках в ярославской ИК-1

Фонд «Общественный вердикт» обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие следствию в расследовании пыток в ярославской ИК-1, а также помощь в получении государственной защиты адвокату фонда Ирине Бирюковой, передавшей «Новой газете» видео с пытками над заключенным Евгением Макаровым.

Адвокат Ирина Бирюкова, вынужденная уехать из России из-за поступавших угроз, приняла решение обратиться к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой оказать помощь в получении государственной защиты, поскольку к настоящему моменту не получила ответ на неоднократные обращения за государственной защитой в Следственный комитет России, а также на жалобу в Генеральную прокуратуру — на бездействие СК.

Кроме того, адвокаты фонда обратились к омбудсмену с просьбой оказать содействие СК в расследовании дела о пытках Макарова. В июне 2017 года, сразу после избиения Макарова в комнате «воспитательной работы», Татьяна Москалькова и Сергей Бабуркин, уполномоченный по правам человека в Ярославской области, посещали колонию №1 и Евгения Макарова. Фонд попросил Татьяну Москалькову направить в адрес следственного органа заявления и обращения, которые были сделаны уполномоченными по правам человека, а также возможные ответы надзирающих ведомств на данные обращения.

Подобный запрос был направлен адвокатами «Общественного вердикта» и в адрес Следственного управления Ярославской области, чтобы следователи запросили указанные документы у Татьяны Москальковой и Сергея Бабуркина.

Напомним, 11 августа стало известно о получении госзащиты Евгением Макаровым — жертвы пыток в ярославской исправительной колонии №1. В настоящее время Макаров находится в ярославской колонии №8.

Видеозапись пытки (18+) над Макаровым, оказавшаяся в распоряжении «Общественного вердикта», была опубликована в «Новой газете» 20 июля. Сама видеозапись была сделана в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

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К настоящему моменту фигурантами по делу проходят 12 человек — из 18 сотрудников колонии, присутствующих на видеозаписи. Так, 25 июля Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1 и продлил задержание Калашникову, которого в дальнейшем отправили под домашний арест.

26 июля суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева, а 28 июля — младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. 2 августа суд арестовал еще четверых фигурантов дела.