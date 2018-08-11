Генпрокуратура Румынии начала расследование действий жандармов на акции протеста
Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело в связи с действиями жандармов, которые использовали слезоточивый газ и водомет для разгона антиправительственной демонстрации, сообщает румынский новостной портал Click.
Как уточняет издание, ранее с соответствующим предложением в ведомство обратился президент страны Клаус Йоханнис. Он также призвал идентифицировать всех жандармов, принимавших участие в подавлении демонстрации и выявить вину каждого из них.
#europeanunion where are you??? I was there, people were peaceful, HOW CAN YOU ALLOW THIS TO GO ON FOR SO LONG?! #romania #bucharest #diaspora #dosomething #democracy #teargas pic.twitter.com/iNc598zPT1— Antonia Serban (@SerbanAntonia) August 10, 2018
В другом своем выступлении Йоханнис осудил жестокость жандармов и призвал к ответу главу МВД Кармен Дан. Йоханнис отмечал, что об акции протеста было известно еще в июне, так что у правоохранительных органов было достаточно времени для подготовки.
Напомним, антиправительственная демонстрация в Бухаресте за отставку парламента и досрочные выборы состоялась в ночь с 10 на 11 августа. В ней приняли участие более 100 тысяч человек.
По информации Reuters, участники протеста пытались пробиться к зданию правительства, поэтому жандармерия применила для разгона слезоточивый газ и водометы. В результате за медицинской помощью обратились 440 человек — в том числе и служащие жандармерии.
По словам пресс-секретаря румынской жандармерии, после антиправительственного митинга в Бухаресте были задержаны более 30 человек. Также было заведено около 8 уголовных дел на участников акции.