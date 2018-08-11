Генпрокуратура Румынии начала расследование действий жандармов на акции протеста

Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело в связи с действиями жандармов, которые использовали слезоточивый газ и водомет для разгона антиправительственной демонстрации, сообщает румынский новостной портал Click.

Как уточняет издание, ранее с соответствующим предложением в ведомство обратился президент страны Клаус Йоханнис. Он также призвал идентифицировать всех жандармов, принимавших участие в подавлении демонстрации и выявить вину каждого из них.

В другом своем выступлении Йоханнис осудил жестокость жандармов и призвал к ответу главу МВД Кармен Дан. Йоханнис отмечал, что об акции протеста было известно еще в июне, так что у правоохранительных органов было достаточно времени для подготовки.

Напомним, антиправительственная демонстрация в Бухаресте за отставку парламента и досрочные выборы состоялась в ночь с 10 на 11 августа. В ней приняли участие более 100 тысяч человек.

По информации Reuters, участники протеста пытались пробиться к зданию правительства, поэтому жандармерия применила для разгона слезоточивый газ и водометы. В результате за медицинской помощью обратились 440 человек — в том числе и служащие жандармерии.

По словам пресс-секретаря румынской жандармерии, после антиправительственного митинга в Бухаресте были задержаны более 30 человек. Также было заведено около 8 уголовных дел на участников акции.