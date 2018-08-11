Spiegel сообщил о планах правительства Германии учредить агентство по кибербезопасности

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и министр внутренних дел Хорст Зеехофер планируют создать государственное агентство инноваций в сфере кибербезопасности. Федеральное правительство обсудит идею в среду, 16 августа. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Цель будущего агентства — финансировать разработку собственных инноваций в сфере компьютерной безопасности. На данный момент службы безопасности и вооруженные силы Германии закупают програмное обеспечение у сторонних компаний.

Согласно тексту предложения, новое агентство должно обеспечить лидерство соответствующих ведомств в отражении хакерских атак. Как отмечает Spiegel, схожие госкомпании есть в США и Израиле.

Издание также отмечает частое использование милитаристских метафор в тексте. В документе говорится о том, что «кибероружие» должно помочь Германии «выжить на цифровом поле битвы».

Ранее в июле Федеральное ведомство Германии по охране конституции сообщило о волне атак, осуществленных, предположительно, российскими хакерами Sandworm с целью шпионажа в августе 2017 и июне 2018 года.

Ведомство уточняло, что жертвами атак стали медиакомпании и организации, занимающиеся химическими исследованиями. Как позже узнал Spiegel, это были две общественные телерадиокомпании — ZDF и WDR. После этого швейцарские СМИ сообщили об атаке, предположительно совершенной российскими хакерами, на государственную лабораторию Spiez, которая анализирует взятые с места отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери пробы «Новичка».