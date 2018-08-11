Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену после задержания российского судна в порту Херсона

обновление 20:11 Как рассказала Татьяна Москалькова РИА Новости после беседы с Людмилой Денисовой, у Украины нет претензий к самим морякам — они не сходили на берег и сейчас находятся на борту. Она также добавила, что у них есть все необходимое, в том числе еда и медикаменты.

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченной по правам человека при Верховной Раде Людмиле Денисовой с просьбой оказать помощь экипажу российского судна «Механик Погодин» — 10 августа судно было задержано в порту Херсона. Об этом Москалькова сообщила агентству ТАСС.

Москалькова попросила украинского омбудсмена сообщить обстоятельства задержания и информацию о состоянии экипажа судна, а также при необходимости оказать морякам гуманитарную и медицинскую помощь. Она также сообщила ТАСС, что намерена посетить задержанный экипаж, если получит на это разрешение украинской стороны.

Как сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, 10 августа представители Службы безопасности Украины обнаружили в торговом порту Херсона судно под российским флагом и заблокировали его в порту. Они объяснили это тем, что владелец судна, судоходная компания «В.Ф. Танкер», входящая в международную транспортную группу Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding), находится под санкциями Украины.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины уточнило, что в порту Херсона экипаж пытался осуществить «незаконную выгрузку нефтепродуктов».

Как позже писал ТАСС, решения суда о задержании танкера или кого-либо из его экипажа пока не последовало.

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В конце марта погранслужба Украины задержала сейнер «Норд», вышедший в Азовское море для промысла тюльки, а в мае Россия задержала рыболовецкое судно ЯМК-0041 с украинскими моряками на борту. 10 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова договорились о предоставлении помощи морякам обоих судов.