ОБСЕ опубликовал запись нелегального пересечения российско-украинской границы колонной грузовиков

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе опубликовала запись того, как вечером 7 августа одна колонна грузовиков въехала на Донбасс со стороны России, а другая вернулась с Украины в Россию. В местах пересечения границы отсутствуют погранично-пропускные пункты.

О происшествии миссия ОБСЕ сообщала в отчете от 9 августа. Так, 7 августа в 22:15 беспилотник миссии обнаружил колонну из 8 грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые, проезжая мимо села Маныч (в Амвросиевском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики), пересекли границу с Россией в 23:25.

После этого беспилотники зафиксировали вторую колонну, ехавшую по той же дороге в обратную сторону. Она состояла из внедорожника «УАЗ», 6 грузовиков «КамАЗ» и 1 грузовика с КУНГом. Две колонны проехали одна мимо другой примерно через 5 минут после того, как вторая колонна въехала в Украину.

После публикации миссии ОБСЕ специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал в твиттере, что Россия намеренно затягивает урегулирование конфликта на Донбассе. Он также отметил, что Россия не допускает наблюдателей ОБСЕ в приграничную зону.

This is yet another way that Russia deliberately prolongs the conflict and sustains the fighting in eastern Ukraine despite international efforts to bring #Peace4Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 11, 2018

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако боевые действия не прекращаются. По данным СММ ОБСЕ, в июле было зафиксировано 15 тысяч нарушений. Всего с начала 2018 года были убиты более 160 человек.