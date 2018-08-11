CNN: ФБР обвинило Россию в подстрекательстве ультраправых к прошлогодним протестам в Шарлотсвилле

Российское вмешательство сыграло роль в протестах ультраправых в городе Шарлотсвилл (штат Виргиния) в августе 2017 года. Об этом, как сообщил CNN депутат от республиканской партии, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) на закрытом брифинге.

«Я сидел на закрытом заседании брифинга ФБР и спросил, связано ли российское вмешательство с протестами в Шарлотсвилле. Мне сказали, что да, связано», — приводит CNN слова Тома Гаррета, члена парламентских комитетов по внутренней безопасности и по международным отношениям.

Предполагаемое российское вмешательство стремится «посеять раздор между американцами, чтобы подорвать у них доверие к западным демократиям». Для этого, по словам Гаррета, «они используют подобные события, как эта вызывающее распри межрассовое противостояние».

Как отмечает CNN, в прошлом месяце директор ФБР Кристофер Рэй, говоря о протестах в Шарлотсвилле упоминал о роли в произошедшем «иностранного вмешательства».

Напомним, в августе 2017 года в Шарлотсвилле (штат Виргиния) произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. В результате пострадали 15 человек. В результате пострадали 15 человек.

Ультраправые активисты в Шарлотствилле протестовали против решения местных властей демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, возглавлявшему армию южных штатов в Гражданской войне 1861-65 годов.

Кроме этого, 19 человек получили ранения и один погиб, когда в группу противников ультраправых врезался автомобиль.

В октябре The Wall Street Journal сообщал о том, что аккаунты в фейсбуке, связанные с предполагаемым вмешательством в выборы 2016 года, в августе 2017 года якобы публиковали призывы к убийствам мусульман, а также называли всех мигрантов насильниками, убийцами и растлителями малолетних.