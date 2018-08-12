Во ФСИН опровергли информацию о том, что Сенцов покинул колонию

Украинский режиссер Олег Сенцов в ночь на 12 августа не покидал исправительной колонии в Лабытнанги. Об этом Интерфаксу сообщили в главном управлении федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

В настоящий момент, как сообщила пресс-служба ведомства, Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.

Ранее журналистка Виктория Ивлева в фейсбуке предположила, что Олег Сенцов находился на борту самолета, вылетевшего из Салехарда в 23:00. Об этом ей сообщил один неназванный источник в колонии.

Позднее она добавила, что не исключает возможности дезинформации: «У меня нет больше никакой информации о самолете и об Олеге, и я, если честно, начинаю подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись, увы».

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, держащий 91-ый день голодовки в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

9 августа в Кремле заявили, что получили письмо о помиловании от Людмилы Сенцовой — матери украинского режиссера. «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него», — писала она.

10 августа президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал ситуацию с голодовкой Сенцова в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.«Президент (прим. — Макрон) передал Путину свои опасения по поводу стремительного ухудшения здоровья Сенцова и напомнил о необходимости разрешить эту ситуацию как можно скорее», — сообщила пресс-служба французского президента.