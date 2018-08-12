Новая газета

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В Манчестере десять человек госпитализированы в результате стрельбы

Общество

 

Десять человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в английском городе Манчестер. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицию.

Манчестерская полиция также отметила, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, однако он уже успел закончиться к 2:30 по местному времени (4:30 мск), когда предположительно началась стрельба.

Напомним, в мае 2017 года на стадионе Manchester Arena произошел один из крупнейших терактов в истории Великобритании. Бомба взорвалась после окончания шоу американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, почти 60 человек получили ранения.

По подозрению в подготовке теракта были задержаны 15 человек, исполнителем атаки правоохранительные органы считают Салмана Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Теги:
va, жертвы, стрельба, великобритания, манчестер
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