Минобороны опубликовало приказ Сталина о бомбардировке Берлина в 1941 году

Министерство обороны ко дню военно-воздушных сил опубликовало подборку документов из фонда Центрального архива министерства. Среди них — рукописный приказ Иосифа Сталина августа 1941 года о бомбардировке Берлина.

Фото: Минобороны, http://ko-dnu-vvs.mil.ru

Как отмечается на сайте ведомства, документ был составлен в ночь с 8 на 9 августа 1941 года под диктовку Сталина и обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на сердце фашистского Третьего рейха.

Советская авиация совершила несколько налетов на Берлин с аэродромов в Эстонии в соответствии с приказом, однако прекратила атаки после того, как немецкая армия заняла Таллин и острова Моонзундского архипелага в конце августа — начале сентября 1941 года.

Минобороны также опубликовало наградные документы, раскрывающие подвиги летчиков — героев Советского Союза. В их числе — документы младшего лейтенанта Владимира Гуляева, который после боя с противником сумел посадить полуразбитый самолет на одно шасси, а также летчицы Екатерины Зеленко, командовавшей группой бомбардировщиков, уничтожавшей немецкие танки. Она погибла осенью 1941 года в бою под Ромно, совершая воздушный таран.