Украинские военные задержали россиянина за съемку их позиций на телефон

Штаб объединенных сил украинской армии сообщил в фейсбуке о задержании в Донбассе гражданина России по подозрению в разведывательной деятельности — тот снимал на мобильный телефон позиции украинских военных.

Мужчина сообщил военным, что он приехал на оккупированную территорию Украины из Сургута (административного центра Югры) для туризма. « Военнослужащих заинтересовал тот факт, что «туриста»... среди исторических и культурных памятников в Украине интересовали только позиции подразделений Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Военные не раскрыли имя задержанного, однако опубликовали фотографию его паспорта и водительских прав. В паспорте указано, что мужчина родился в Донецкой области Украинской ССР.

10 августа представители Службы безопасности Украины в торговом порту Херсона заблокировали судно под российским флагом, поскольку оно входило в санкционный список от 26 июля 2018 года.

Уполномоченный Верховной Рады по права человека Людмила Денисова сообщала, что российских моряков нет жалоб, у них есть еда и медикаменты, а у Украины нет претензий непосредственно к экипажу судна. Суд по поводу корабля и имущества на нем состоится 13 августа.