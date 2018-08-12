«ВКонтакте» передала следователям IP-адреса и историю сеансов подсудимой по делу об экстремизме за картинки

Мария Мотузная, жительница Барнаула, обвиняемая в возбуждении ненависти (ст. 282.1 УК) и оскорблении чувство верующих (ст. 148.1 УК) за сохраненные в соцсети «ВКонтакте» картинки, опубликовала в Твиттере материалы дела, которые следствию предоставила администрация соцсети (данные подписаны руководителем службы безопасности «ВКонтакте»).

К делу Мотузной были приобщены данные об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на страницу, а также время посещений; история изменения паролей, прикреплённого номера телефона и имени пользователя.

«ВКонтакте» также предоставила историю обращения в службу поддержки соцсети и историю блокировок страницы за спам.

Напомним, суд над Марией Мотузной начался 6 августа, следующее заседание состоится 15 августа. Жительница Барнаула написала в твиттере о том, что стала обвиняемой по делу об экстремизме за мемы на религиозную тему, а также за мемы про чернокожих, которые она сохраняла на своей старой странице «ВКонтакте», в конце июля.

8 мая в ее квартиру пришли с обыском, изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где та от испуга дала признательные показания. Позже Мотузная сообщала, что заявления на нее написали студентки алтайского филиала Российской академии народного хозяйства.

В начале августа Mail.ru Group, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в социальных сетях и предложила перестать наказывать за это в будущем.

При этом, согласно статистике центра «Сова»(с.65 документа), большинство дел за высказывания в интернете заводятся именно на основании публикаций в соцсетях Mail.ru Group. В 2017 среди 182 приговоров за размещение материалов в соцсетях как минимум 138 относились ко «ВКонтакте» и 4 — к «Одноклассникам». Еще в 38 случаях конкретная соцсеть не указывалась, и эксперты центра предполагали, что материалы также были размещены во «ВКонтакте».