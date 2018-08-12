Новая газета

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NASA запустило зонд Parker Solar Probe для изучения Солнца

Культура

 

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило ракету-носитель Delta IV с зондом Parker Solar Probe для изучения Солнца. Об этом оно сообщило в своем твиттере.

Изначально запуск был запланирован на 11 августа: ракета-носитель с зондом должна была взлететь в 3:53 по местному времени (10:53 по мск), однако потом взлет решили сдвинуть на полчаса (до 4:28 по местному времени) из-за проверки состояния передачи данных, а затем отложили на сутки. Окончательно ракета стартовала с мыса Канаверал в 10:31 мск 12 августа.

В космосе Parker Solar Probe должен приблизиться к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, что равняется 4% расстояния от Солнца до Земли, для изучения атмосферы звезды и солнечных ветров. Как отмечают в агентстве, ни один космический корабль не приближался так близко к поверхности Солнца.

Теги:
va, nasa, космос
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