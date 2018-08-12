NASA запустило зонд Parker Solar Probe для изучения Солнца

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило ракету-носитель Delta IV с зондом Parker Solar Probe для изучения Солнца. Об этом оно сообщило в своем твиттере.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn — NASA (@NASA) August 12, 2018

Изначально запуск был запланирован на 11 августа: ракета-носитель с зондом должна была взлететь в 3:53 по местному времени (10:53 по мск), однако потом взлет решили сдвинуть на полчаса (до 4:28 по местному времени) из-за проверки состояния передачи данных, а затем отложили на сутки. Окончательно ракета стартовала с мыса Канаверал в 10:31 мск 12 августа.

В космосе Parker Solar Probe должен приблизиться к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, что равняется 4% расстояния от Солнца до Земли, для изучения атмосферы звезды и солнечных ветров. Как отмечают в агентстве, ни один космический корабль не приближался так близко к поверхности Солнца.