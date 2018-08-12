Пять прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Пять прикаспийских государств, Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран, подписали в городе Актау в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает Интерфакс. «Коммерсант» опубликовал полный текст документа.

Как отмечает агентство, согласование позиций всех государств из-за их кардинальных несогласий заняло 22 года — идеи конвенции обсуждали с 1996 года.

Конвенция закрепит то, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании, а дно и недра — делятся на участки по договоренности между странами. Каждая страна должна будет установить свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий. Конвенция также не допускает присутствие на Каспии вооруженных сил других государств.

Прикаспийские страны договорились о правилах судоходства, научных исследований и прокладки магистральных трубопроводов. В пунктах о рыболовстве говорится о том, что страны определят общий допустимый улов и распределят его на национальные квоты.

Ранее замглавы министерства иностранных дел Григорий Карасин в интервью «Коммерсанту» заявлял о новом статусе Каспия, крупнейшего в мире замкнутого водоёма. Поскольку он не имеет прямой связи с Мировым океаном, он не может рассматриваться в качестве моря,при этом в силу своих размеров, состава воды и особенностей дна от также не может считаться и озером. Из-за этих особенностей к Каспийскому морю были неприменимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и принципы, используемые в отношении трансграничных озер.