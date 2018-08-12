В Самаре прошел согласованный митинг против пенсионной реформы

В самарском гайд-парке, сквере «Родина» на промышленной окраине города, прошел согласованный с властями митинг против повышения пенсионного возраста, сообщает Интерфакс.

Самара, сквер Родина, митинг против повышения пенсионного возраста https://t.co/BwtViq7RCU — Гор Мелконян (@echogor) August 12, 2018

Заявку на проведение митинга подало местное движение «Гражданская инициатива», в акции приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Левого фронта».

Предыдущий митинг в Самаре против повышения пенсионного возраста прошел 28 июля. В конце июня власти Самары отказывали «Гражданской инициативе» в проведении митинга против пенсионной реформы в сквере «Родина», самарском гайд-парке, из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Активисты называли решением незаконным, поскольку указ президента № 202, который ввел ограничения на проведение публичных акций в городах Чемпионата мира, не затрагивал гайд-парки.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.