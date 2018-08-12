Силуанов: в ответ на санкции Россия продолжит избавляться от ценных бумаг США

Россия в ответ на новые санкции США продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и увеличивать расчеты в национальной валюте. Слова первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» передает РИА Новости.

«Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте»,— приводит его слова агентство.

Центробанк начал избавляться от американских казначейских облигаций весной 2018 года, и Россия, как стало известно в июле, вышла из списка крупнейших держателей гособлигаций США. Если в апреле она была на 22-й строке рейтинга крупнейших держателей (с облигациями на 49 миллиардов долларов), то в мае сократила вложения в них до 14,9 миллиардов.

Напомним, анонсирование США новых санкций США против России из-за ее предполагаемой причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери привело к ослаблению рубля.

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По данным СМИ, введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности. Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем.