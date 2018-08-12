Защита фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик обратилась к Быстрыкину и Чайке с просьбой прекратить уголовное дело

Каринна Москаленко и другие адвокаты Марии Дубовик, фигурантки дела «Нового величия», направили заявление Генеральному прокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим чиновникам с просьбой закрыть дело против 19-летней Дубовик и отпустить ее немедленно из-под стражи.

В заявлении, оказавшемся в распоряжении «Новой газеты», отмечается, что попытка вовлечения Марии Дубовик, Анны Павликовой и других подростков в деятельность группы и усилия по приданию ей устойчивой формы являются «всецело результатом провокационных действий представителей правоохранительных органов».

Дальнейшее ведение этого абсурдного расследования нарушает как нормы российского закона, Конституцию Российской Федерации, так и статьи 3, 5, 10, 11 Европейской Конвенции по правам человека.

Адвокаты также отметили, что фигуранты дела «Нового величия» находятся под стражей уже около пяти месяцев и состояние их здоровья ухудшается: «Должная медицинская помощь не оказывается, что может привести к необратимым последствиям и нанести непоправимый вред здоровью подростков».

Напомним, на данный момент петиция «Новой газеты» с требованием выпустить из СИЗО двух фигуранток дела, Анны Павликовой и Марии Дубовик, набрала уже более 130 тысяч подписей.

Дорогомиловский районный суд на заседании 9 августа продлил арест Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе под домашний арест, поскольку во время нахождения в СИЗО у девушки к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления.

Ранее мать Марии Дубовик Наталья рассказала о том, что у ее дочери нашли «опухоль непонятного происхождения». Кроме того, Дубовик страдает от нарушения пищеварения и проблем с щитовидной железой, в СИЗО у нее упало зрение.

Тем не менее, в управлении Федеральной службы исполнения наказаний не считают, что девушки не нуждаются в экстренной медицинской помощи. В ведомстве оценивают их состояние здоровья как «удовлетворительное».

Тем не менее, в управлении Федеральной службы исполнения наказаний не считают, что девушки не нуждаются в экстренной медицинской помощи. В ведомстве оценивают их состояние здоровья как «удовлетворительное».

Активисты движения «Новое величие» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был штатный сотрудник ФСБ.