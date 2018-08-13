Страховщики предложили ограничить пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Министерству финансов ограничить пятью днями сроки обращения в страховые компании с информацией об авариях для получения выплат по полисам Обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на текст проекта поправок к закону об ОСАГО.

Представитель РСА подтвердил изданию подлинность документа.

В Минфине «Ведомостям» не прокомментировали отношение министерства к инициативе РСА, сообщив, что рассмотрят поступившие предложения. То же самое сказал и представитель Центробанка.

По действующему законодательству в течение пяти дней нужно сообщать только о ДТП, которое было оформлено без участия полицейских (с помощью европротокола), сообщил изданию директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Сергей Мамаев. Он также добавил, что в 2017 году европротоколом воспользовались 33% водителей.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев объяснил «Ведомостям», что обязанность водителей сообщать о ДТП в течение пяти дней ограничит возможности мошенников. По его словам, в случае введения новых правил при подаче заявления более, чем через пять дней, нужно будет доказать, что возможности сообщить о ДТП раньше не было. В противном случае страховая компания сможет отказать в выплате, сказал Уфимцев.

В феврале 2017 года РСА предложил искать водителей без полисов ОСАГО с помощью камер фотофиксации нарушений. Однако проект столкнулся с техническими сложностями и не был реализован.

В январе 2018 года в Госдуме предложили увеличить в шесть раз штраф за отсутствие полиса ОСАГО.