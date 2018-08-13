В Минэкономразвития предложили новый механизм оценки городов
Минэкономразвития предложило новую систему оценки городов (индекс городского развития). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на текст документа, разработанного ведомством.
Согласно нему, оценивать города планируют по трем параметрам: комфортность среды, человеческий капитал и экономическое развитие, учитывая прилегающие районы. Издание также сообщает, что по каждому из этих показателей к 2025 году города должны продемонстрировать рост как минимум в 1,2 раза.
В Минэкономразвития отказались от комментариев «Ведомостям». Как рассказал изданию федеральный чиновник, планируется, что индекс городского развития станет инструментом для определения проблем городов и направлений их развития.
«Ведомости» также отмечают, что человеческий капитал в Минэкономразвития предлагают оценивать на основании различных показателей благосостояния, экономическое развитие — вклада города в общий российский валовый региональный продукт (ВРП) и в бюджет, а уровень комфортности городской среды будут оценивать по благоустройству, экологическим данным, доле аварийного жилья в городе и строительству новой недвижимости.
В январе Ассоциация инновационных регионов России составила рейтинг инновационных регионов, который возглавил Санкт-Петербург. На втором месте оказалась Москва, Республика Татарстан заняла третье место.