В Москве в поддержку фигурантов дела «Нового величия» пройдет «Марш матерей»

В Москве 15 августа пройдет «Марш матерей» с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других фигурантов дела «Нового величия». Об этом сообщается в фейсбуке.

Участники акции планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице. Акция не согласована с московскими властями.

«Мы требуем выпустить из тюрьмы обвиняемых по делу «Нового величия». Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело «Нового величия», сегодня находятся в опасности», — говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент петиция «Новой газеты» с требованием выпустить из СИЗО двух фигуранток дела, Анны Павликовой и Марии Дубовик, набрала уже более 130 тысяч подписей.

Дорогомиловский районный суд на заседании 9 августа продлил арест Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе под домашний арест, поскольку во время нахождения в СИЗО у девушки к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления.

Ранее мать Марии Дубовик Наталья рассказала о том, что у ее дочери нашли «опухоль непонятного происхождения». Кроме того, Дубовик страдает от нарушения пищеварения и проблем с щитовидной железой, в СИЗО у нее упало зрение. Защита Дубовик направила заявление Генеральному прокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим чиновникам с просьбой закрыть дело и отпустить ее немедленно из-под стражи.

Тем не менее, в управлении Федеральной службы исполнения наказаний не считают, что девушки не нуждаются в экстренной медицинской помощи. В ведомстве оценивают их состояние здоровья как «удовлетворительное».

Фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был штатный сотрудник ФСБ.