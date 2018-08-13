СМИ сообщили о подготовленном Минкультом новом уставе Фонда кино

Министерство культуры подготовило новый устав Фонда кино, об этом сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники.

По данным «Ведомостей», проект нового устава Минкульт внес в правительство в июле, а аппарат правительства в настоящее время разрабатывает соответствующее постановление.

РБК сообщает, что в правительстве еще не приняли окончательное решение. По информации издания, главные предложения Минкульта — изменение процесса утверждения руководителя фонда и контроля за тратой денег. На запрос РБК в пресс-службах Минкульта и Кабинета министров не ответили,

Согласно действующим правилам, назначением главы и контролем за расходом бюджетных денег занимается сам фонд. Минкульт предлагает позволить фонду выдвигать на эту должность кандидатов, а Кабинет министров наделить правом назначать руководителя организации. Издание сообщает, что под контроль министерства также перейдет расходование денег на поддержку российских фильмов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании работы кинофестивалей. Он дает определение кинофестивалю и, согласно нему, в частности, кинофестиваль не может длиться больше десяти дней.

После одобрения закона Государственной думой у здания Совета Федерации проходили одиночные пикеты против ужесточения правил работы кинофестивалей. Акция прошла без задержаний, в ней участвовали около десяти человек. Представители киноиндустрии также обращались к Путину с просьбой не подписывать закон о правилах проведения кинофестивалей.