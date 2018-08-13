Полную проверку ЕГЭ планируют поручить искусственному интеллекту к 2030 году

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), который занимается разработкой заданий для Единого государственного экзамена (ЕГЭ), предполагают, что к 2030 году развернутые ответы на вопросы экзамена смогут проверять компьютеры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ФИПИ и Рособрнадзор.

В ФИПИ «Известиям» рассказали, что, возможно, к 2030 году искусственный интеллект будет развит настолько, что сможет оценивать не только тестовую часть, но и развернутые ответы участников экзамена. Как сообщает издание, подобная проверка ЕГЭ поможет полностью исключить субъективный фактор. В настоящее время проверкой ответов на открытые вопросы занимаются эксперты.

«Мы понимаем, что экзамен должен меняться, и главное, что меняться он должен в общем контексте развития системы. Но все изменения должны происходить поэтапно», — сообщила «Известиям» директор ФИПИ Оксана Решетникова.

В августовском выпуске научно-методического журнала «Педагогические измерения», который выпускает ФИПИ, также говорится, что к 2030 году экзамены по всем предметам можно будет сдавать с использованием гаджетов «без применения бумажных бланков».

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Основной этап ЕГЭ в 2018 году прошел с 28 мая по 2 июля. Экзамены сдавали в общей сложности примерно 730 тысяч человек.