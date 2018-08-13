Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил отметку в 68 рублей и составил 68,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс евро по данным торгов составил 77,46 рублей.

10 августа курс доллара впервые за два года превысил отметку в 67 рублей.

Читайте также Рубль трепещет. На фоне угрозы санкций даже зависимость от цен на нефть кажется признаком ушедшей стабильности

Ослабление рубля началось после анонсирования новых санкций США против России, которые должны быть объявлены приблизительно 22 августа. Причиной новых ограничительных мер стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По данным СМИ, введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.

Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем.

В Центробанке (ЦБ) России падение рубля после объявления о готовящихся санкциях США против России назвали «естественной реакцией» финансового рынка.