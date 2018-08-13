Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
Курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил отметку в 68 рублей и составил 68,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Курс евро по данным торгов составил 77,46 рублей.
10 августа курс доллара впервые за два года превысил отметку в 67 рублей.
Ослабление рубля началось после анонсирования новых санкций США против России, которые должны быть объявлены приблизительно 22 августа. Причиной новых ограничительных мер стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
По данным СМИ, введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.
Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем.
В Центробанке (ЦБ) России падение рубля после объявления о готовящихся санкциях США против России назвали «естественной реакцией» финансового рынка.