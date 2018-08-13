Новая газета

Сенцов

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Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Экономика

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Курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил отметку в 68 рублей и составил 68,03 рубля.  Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс евро по данным торгов составил 77,46 рублей.

10 августа курс доллара впервые за два года превысил отметку в 67 рублей.

Ослабление рубля началось после анонсирования новых санкций США против России, которые должны быть объявлены приблизительно 22 августа. Причиной новых ограничительных мер стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По данным СМИ, введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.

Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем.

В Центробанке (ЦБ) России падение рубля после объявления о готовящихся санкциях США против России назвали «естественной реакцией» финансового рынка. 

Теги:
рубль, курс доллара, em
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