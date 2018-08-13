ТАСС: церковь в Карелии поджег школьник с психическими отклонениями

Следствие подозревает в поджоге деревянной церкви Успения пресвятой Богородицы 1774 года в Кондопоге (республика Карелия) 15-летнего подростка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах региона.

«В поджоге подозревается 15-летний школьник. У него психические отклонения. Свои действия он [объяснил] так, что хочет прославиться на весь мир», — заявил собеседник агентства.

В сообщении уточняется, что других подробностей источник не рассказал. «Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает», — отмечают в агентстве. В Следственном комитете данную информацию пока никак не отреагировали.

Напомним, 10 авугста в карельском городе Кондопога полностью сгорела деревянная Успенская церковь XVIII века, которая являлась памятник народного зодчества. Здание церкви не принадлежало Русской Православной Церкви (РПЦ), поэтому богослужения в ней не совершались. В церкви также не было проводки, и ставить свечи в ней было также нельзя.

Церковь была третьей построенной на этом месте в 1774 году. Храм относится к прионежской школе шатрового зодчества. В нем находился иконостас в стиле барокко и потолок с уникальными росписями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении объектов культурного наследия (сгоревшая церковь была признана таковым).

Рассматривалось несколько версий возникновения пожара, среди которых – неосторожное обращение с огнем. В связи с пожаром министерство культуры поручило Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации оценить ущерб и стоимость восстановления Успенской церкви.