Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по летним видам спорта

Сборная России возглавила общекомандный медальный зачет первого объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.

Из 187 комплектов наград в 13 видах спорта, которые были разыграны на турнире, российская команда завоевала 66 медалей — 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых. За победу в общекомандном медальном зачете сборная России получила трофей чемпионата Европы (European Championships Trophy). Он представляет собой кубок высотой 650 мм и шириной 400 мм, стоящий на основании из 22-каратного золота.

Второе место в медальном зачете заняла сборная Великобритании, в активе которой 74 медали (26-26-22). Третьими стали итальянцы, выигравшие 60 наград (15-17-28). Голландцы также завоевали 15 золотых медалей, но уступили итальянцам по количеству серебряных наград, всего в их активе 43 медали (15-15-13).

Больше всего медалей в копилку сборной России принесли пловцы — 26 (10-10-6). Это лучший результат для национальной команды за всю историю выступлений на чемпионатах Европы, включая советское время.

Отметим, что в копилку российской сборной не включили шесть наград, завоеванных российскими легкоатлетами, так как они выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта проходил со 2 по 12 августа.