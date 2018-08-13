РБК узнал о решении Минприроды сократить на 320 млрд рублей расходы на нацпроект по экологии

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» (часть майских указов президента Владимира Путина) на 17,1% (320 миллиардов рублей) — с 1,87 триллионов рублей до 1,551 триллионов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию паспорта проекта.

Нацпроект «Экология» включает в себя 10 направлений. Главные цели к 2024 году: резкое сокращение загрязнений воздуха в центрах металлургии, переработка 80% отходов, переход на полное лесовосстановление и начало реабилитации Волги.

Проект будет реализовываться из трех типов источников: федерального и региональных бюджетов, а также из частных источников (прежде всего промышленных предприятий). По сравнению с предыдущей версией проекта, уменьшилась именно федеральная часть — на 289 миллиардов (с 921 миллиарда).

Больше всего, как отмечает РБК, сокращения коснулись направления «Чистая вода» — на него планируют потратить 258,47 миллиардов рублей вместо 551 миллиардов (уменьшение почти на 53%). В рамках этого направления планируется увеличить число россиян, имеющих доступ к качественной питьевой воде, с 87,5% до 99%.

«Каждая копейка — это какое-то новое очистное сооружение», — рассказал неназванный собеседник издания в правительстве, отметив, что урезание связано с нехваткой аппаратных ресурсов у Министерства строительства (за направление отвечает замглавы министерства Андрей Чибис).

Т.н. «майские указы» президента Владимира Путина (полное название документа — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») содержат указание правительству о мерах для «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны. Глава правительства Дмитрий Медведев оценил расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.

3 августа Путин подписал закон о повышении ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года. По рассчетам министерства финансов, это поможет собрать около 2 триллионов рублей для выполнения «майских указов».