Новосибирский суд отказал выпускнику в пересмотре результатов ЕГЭ

Центральный районный суд Новосибирска отказал выпускнику гимназии Артему Веселову в пересмотре результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Ирина Гребнева.

«Мотивировочной части решения у нас еще нет, как только ее получим, будем принимать решение об обжаловании», — уточнила адвокат.

Веселов стал первым школьником, который пытался оспорить результаты ЕГЭ в суде. Выпускник гимназии сдавал госэкзамен досрочно в апреле и, получив 88 баллов по обществознанию, подал апелляцию. При этом результаты ЕГЭ не помешали Веселову поступить в университет, но он решил отстаивать свои права, так как ответ комиссии его не устроил.

«По одному из вопросов апелляцию удовлетворили, а по двум другим сказали, что у него неполные ответы. Артем обратился в министерство образования, где ему также отказали, сославшись на то, что его ответы неполные, а определения взяты из нерекомендованных учебников. Затем он подал в суд административное исковое заявление», — рассказала Гребнева.

В суде ответчик заявлял, что формально у Веселова нет права на иск, и таким образом нельзя обжаловать результаты экзамена.