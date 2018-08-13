ЦБ приостановил закупку валюты для Минфина

Центральный банк России (ЦБ) не покупал валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке в минувший четверг 9 августа. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

При этом 8 августа ЦБ купил для министерства валюты на 8,4 млрд рублей, а 7 августа на сумму 16,7 млрд рублей. В Минфине сообщали, что ежедневный объем покупки иностранной валюты должен составить 16,7 млрд руб.

Регулятор, согласно заявлениям, планировал с 7 августа по 6 сентября 2018 года направить на закупку валюты 383,2 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. В ЦБ уточняли, что банк может корректировать ежедневный и месячный объемы покупки иностранной валюты для ограничения волатильности курса рубля.

Напомним, последний раз ЦБ ограничивал покупку валюты для Минфина на внутреннем валютном рынке в апреле 2018 года. Тогда поводом для таких действия регулятора послужили санкции США. Рубль резко ослабел, поэтому около недели ЦБ не закупал валюту однако потом возобновил операции и при этом увеличил ежедневный объем.