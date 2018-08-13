В Бурятии сотрудников СИЗО приговорили к условным срокам по делу о пытках

Советский районный суд города Улан-Удэ приговорил семерых сотрудников бурятского СИЗО №1 к четырем годам лишения свободы условно с четырехлетним запретом занимать должности в госструктурах за пытки над арестованным мужчиной. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Их осудили по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК). Как установил суд, сотрудники СИЗО в январе 2013 года избили закованного в наручники подозреваемого — они пытались заставить его изменить показания «в пользу криминальных лидеров Республики Бурятия».

В начале июня суд в Бурятии приговорил трех полицейских к пяти годам колонии за пытки над задержанными, которым после этого потребовалась госпитализация.

В сентябре 2016 года, требуя признаний в краже кедровых орехов на полмиллиона рублей, полицейские, помимо избиений кулаками и ногами, неоднократно кидали одного из задержанных на пол, а также надевали на голову пакет, перекрывая ему доступ к воздуху. Второго они душили пакетом, обвязав его вокруг шеи, попутно пытая его электрошокером.