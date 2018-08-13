В детском лагере Дагестана отравились 65 человек

В детском лагере в Шамильском районе Дагестана госпитализировали 65 человек, в том числе 61 ребенка, с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на представителя регионального минздрава.

По его словам, что состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести, а для оказания помощи в Шамильский район выехали специалисты минздрава Дагестана и республиканского центра инфекционных болезней.

Глава администрации Шамильского района Магомед Гасанов рассказал , что инцидент произошел в спортивном лагере «Спартак», всего там находится 220 детей. В лагере идет проверка.