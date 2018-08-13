Французские деятели искусств во главе с министром культуры призвали Россию освободить Сенцова

Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен, режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч и еще около ста деятелей культуры призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает газета Le Monde.

В своем заявлении они сравнивают Сенцова с советскими диссидентами, такими как писатели Василий Гроссман и Александр Солженицын, которые преследовались режимом за их идеи.

«То, что его приговорили к 20 годам тюрьмы после суда, который совершенно не учитывал права стороны защиты, является нарушением международного права. Неужели единственным преступлением Сенцова была свобода в выражении собственного мнения?», — приводит их слова Le Monde.

Он находится в заключении на севере страны в бесчеловечных условиях и потерял почти 30 килограмм с начала трехмесячной голодовки. Его самочувствие ухудшается с каждым днем, поэтому нужно действовать. И действовать быстро

Всего письмо подписали около 120 деятелей искусств. Помимо вышеупомянутых, за Сенцова вступились французские режиссеры Бертран Тавернье, Режис Варнье, Фредерик Уайзман, Константен Гаврас, Оливье Накаш, а также канадец Дэвид Кроненберг. Они призвали руководителей Евросоюза и Организации объединенных наций оказать давление на Россию, чтобы добиться его освобождения.

Напомним, 10 августа президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал ситуацию с голодовкой Сенцова в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.«Президент (прим. — Макрон) передал Путину свои опасения по поводу стремительного ухудшения здоровья Сенцова и напомнил о необходимости разрешить эту ситуацию как можно скорее», — сообщила пресс-служба французского президента.

Украинский режиссер Олег Сенцов, держащий 92-ый день голодовки в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.