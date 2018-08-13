«ВКонтакте» анонсировали «реформу приватности» в соцсети из-за роста числа уголовных дел за репосты

Социальная сеть «ВКонтакте» реформирует систему приватности, в течение месяца появится возможность сделать свой профиль открытым только для друзей. Об этом сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — говорится в сообщении Рогозова.

Управляющей директор «ВКонтакте» добавил, что в течение двух недель в соцсети станет недоступным отображение списка людей, репостящих записи (увидеть репосты смогут только авторы публикаций).

Рогозов добавил, что система приватности будет реформирована еще больше, об остальных изменениях объявят позже. Он также напомнил, что в 2017 году все альбомы с сохраненными фотографиями были переведены в приватный режим по умолчанию.

Напомним, 12 августа администрация «ВКонтакте» уточнила, что компания, согласно закону о персональных данных, обязана по запросу предоставлять информацию правоохранительным органам. «Однако в запросе не раскрываются конкретные обстоятельства дела — мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу «за мем», — сообщил представитель соцсети.

С таким заявлением выступила пресс-служба после того, как Мария Мотузная, жительница Барнаула, обвиняемая в возбуждении ненависти (ст. 282.1 УК) и оскорблении чувство верующих (ст. 148.1 УК) за сохраненные в соцсети «ВКонтакте» картинки, опубликовала в Твиттере материалы дела, которые следствию предоставила администрация соцсети (данные подписаны руководителем службы безопасности «ВКонтакте»).

К делу Мотузной были приобщены данные об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на страницу, а также время посещений; история изменения паролей, прикреплённого номера телефона и имени пользователя.