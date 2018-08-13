В АТОР предупредили о подорожании туров в Турцию

После ослабления лиры на 40% с начала года цены в Турции на следующий сезон будут как минимум на 5% дороже текущих. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«Все расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах. Учитывая, что доллар подорожал относительно российского рубля, цены на турецкие курорты могут, скорее, повыситься», — пояснили в АТОР.

В Ассоциации рассказали, что на бархатный сезон произойдет «традиционное снижение цен», однако они все равно будут выше обычных. В АТОР добавили, что из-за ослабления лиры более дешевыми станут покупки в Турции: сладости, специи, текстиль.

Ранее Центробанк Турции объявил о мерах по поддержке турецкой лиры, которая накануне обновила исторический минимум по отношению в доллару. ЦБ пообещал банкам страны предоставить необходимую ликвидность. Изменения с турецкой валютой произошли после того, как США подняли пошлины на алюминий до 20% и сталь до 50% из Турции.