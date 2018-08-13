Обвиняемая в шпионаже бывшая топ-менеджер «Интер РАО» заявила об отсутствии доступа к гостайне

Бывшая топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже (ст. 276 УК), в письменном интервью «Медузе» из СИЗО заявила о том, что обвинение против нее было сфабриковано, а сама она не имела доступа к гостайне.

«Допуска к гостайне я не получала… Никогда я не выполняла заказов молдавских спецслужб, никогда с ними не контактировала, — ответила Цуркан на вопрос издания. — Более того, я общалась с представителями органов власти и энергетических компаний Молдовы. С их стороны ни разу ко мне не был выказан какой-либо интерес к получению секретной информации».

Она также отметила, что в 2016 году отказалась от гражданства Молдавии (по-прежнему оставаясь также гражданкой России и Румынии). Следователи подозревают Цуркан, по данным адвоката, в передаче секретных сведений молдавским спецслужбам, однако, как уточняли РБК источники в ФСБ, ее подозревают в контактах и с Румынией.

При этом отсутствие доступа к гостайне не противоречит статье о шпионаже уголовного кодекса — помимо гостайны, под нее попадают и «передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации».

Сама Цуркан в интервью «Медузе» заявила о том, что дело против нее было сфабриковано. Она отметила, что до задержания на нее «оказывалось давление, были угрозы и предупреждения», поскольку помимо коммерческих поставок электроэнергии в европейские страны, она также курировала выполнение ведомственных поручений «в ряде сложных регионов, иногда с крайне сложными контрагентами и в непростых условиях».

Напомним, обвиняемая в шпионаже бывшая топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан, по версии следствия, в апреле 2015 года получила электронную версию некого документа Министерства энергетики (по данным СМИ, о поставках электроэнергии в Крым и ЛНР) и в сентябре того же года передала его спецслужбе Молдовы. «Специалисты, привлеченные ФСБ 5 декабря 2016 года, пришли к заключению о том, что сведения в этом документе составляют гостайну», — сообщил Интерфаксу адвокат Цуркан.

Сейчас Карина Цуркан находится под стражей в СИЗО «Лефортово», 10 августа суд продлил ей арест до 14 ноября.