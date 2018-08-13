Владельцы компаний из «списка Белоусова» из-за падения акций потеряли более 200 млрд рублей

Российские миллиардеры, связанные с 14 компаниями, у которых советником президента Андреем Белоусовым было предложено изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов на выполнение «майских указов» Владимира Путина, уже потеряли около 210 миллиардов рублей (3,1 миллиарда долларов) из-за падений стоимости акций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой индекс состояния 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Больше всего пострадал владелец контрольного пакета акций ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимир Лисин: он потерял 832 миллиона долларов — 4% от всего состояния в 18,3 миллиардов. Чуть меньше убытки Виктора Рашникова, владельца ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) — с уменьшением стоимости акций его компании на 5,2% он потерял около 446 миллионов долларов.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял 444 миллиона долларов, Роман Абрамович (Evraz) — 381 миллион, а Владимир Потанин («Норникель») — 290 миллионов.

Напомним, ранее РБК и The Bell со ссылкой на источники сообщили, что помощник президента Андрей Белоусов направил Путину письмо, в котором предложил изъять у нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение «майского указа». Владелец компании НЛМК Владимир Лисин раскритиковал инициативу и ответил анекдотом на нее. Белоусов, в свою очередь, сказал: «Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: "Делиться надо"».

В СМИ появлялись сообщения о том, что президент России Владимир Путин одобрил изъятие сверхприприбыли, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.