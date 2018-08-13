В Армении суд освободил из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении признал незаконность ареста бывшего президента Роберта Кочаряна и постановил выпустить его из-под стражи, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя офиса Кочаряна.

Как отмечает Интерфакс, Апелляционный суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна арестовали в конце июля по обвинению в свержении конституционного строя (ч. 1 ст. 300.1 УК Армении) в 2008 году.

«На основе доказательств, собранных по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение в том, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — говорится в обвинении.

Протесты весной 2008 года в Армении начались после президентских выборов. Роберт Кочарян, который дважды занимал пост президента, с 1998 по 2008 годы, в начале марта ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы разогнать сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна, вышедших на улицы с требованием пересчета голосов.

Согласно результатам выборов, с почти 53% победил Серж Саргсян — кандидат, поддержанный Кочаряном. Тер-Петросян утверждал во время митингов, что при подсчете были нарушения и что на самом деле сам он набрал не 22%, а в три раза больше.

В результате применения войсками огнестрельного оружия против разбивших в центре города палатки сотен тысяч протестующих погибли 10 человек.