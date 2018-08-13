Associated Press: Google собирает данные о местонахождении, даже если это запрещено настройками

Некоторые сервисы Google собирают данные о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений, выяснили журналисты Associated Press.

Если пользователь отключил историю передвижений, но не изменил настройки истории приложений и веб-поиска, приложения Google продолжают сохранять данные о местоположении.

Среди этих приложений названы Google Maps, который приступает к сбору данных сразу же при открытии, сам поисковик и приложение погоды на Android. Исследователи из Принстонского университета также подтвердили выводы журналистов.

«Мы предоставляем четкое описание этих инструментов и надежные средства управления ими, чтобы люди могли включать или отключать их и удалять собранные ими данные в любое время», — говорится в ответе Google AP.

Ранее журналисты Quartz выяснили, что мобильные устройства на Android собирали в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи, а потом отправляли эту информацию в Google. При этом данные собирались тогда, когда из телефона была вынута SIM-карта и отключена геолокация. После публикации Google перестал собирать такие данные.