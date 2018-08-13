Мэрия Москвы призвала организаторов «Марша матерей» отказаться от проведения митинга

Мэрия города Москвы призвала организаторов «Марша матерей», требующих освобождения фигурантов дела «Нового величия», отказаться от проведения митинга, поскольку тот не был согласован с властями. Об этом сообщает Интерфакс.

«Заявка на проведение этой акции в правительство Москвы не поступала, а любые публичные массовые акции при подготовке должны быть согласованы с органами власти для обеспечения общественной безопасности», — сообщил агентству глава департамента региональной безопасности Владимир Черников. — Мы просим граждан воздержаться от несанкционированного мероприятия и не призывать других участвовать в нем».

С просьбой отказаться от проведения акции к организаторам также обратился один из адвокатов Марии Дубовик, обвиняемой в участии в «Новом величии», Максим Пашков. В заявлении Пашков соглашается с аргументами главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян и утверждает, что проведение несогласованной акции может негативно сказаться на фигурантах дела.

В своем посте Симоньян утверждала, что делом «Нового величия» сейчас занимаются «самые серьезные люди в самой серьезной организации», и обвиняла организаторов акции в преследовании «личных политических целей и целечек».

О проведении 15 августа «Марша матерей» стало известно 12 августа. Участники акции, как говорится на странице мероприятия в фейсбуке, планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других фигурантов дела «Нового величия».

Организаторами митинга выступают глава издательства Corpus Варвара Горностаева, литературный критик Анна Наринская, журналистки Татьяна Лазарева и Анна Качуровская, главный редактор журнала «Отечественные записки» Татьяна Малкина и другие.

Анна Наринская в фейсбуке отмечала, что организаторы акции намеренно не подавали заявления о согласовании в мэрию: «Опыт попыток согласований самых разных акций в последнее время показывает, что дело это почти безнадежное, тем более в такие короткие сроки, а здоровье девочек ухудшается стремительно».

Напомним, на данный момент петиция «Новой газеты» с требованием выпустить из СИЗО двух фигуранток дела, Анны Павликовой и Марии Дубовик, набрала уже более 130 тысяч подписей.

Фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был штатный сотрудник ФСБ.