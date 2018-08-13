«Дождь»: экс-глава фонда Доктора Лизы уехала из России из-за уголовного дела

Бывший руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова покинула Россию из-за уголовного дела о злоупотреблениях в фонде, утверждает источник «Дождя», близкий к окружению Соколовой.

По его словам, Соколова покинула Россию и решила не возвращаться. Однако в какой стране она находится, собеседник не уточнил. При этом сама Соколова заявила «Дождю», что находится на отдыхе и отъезд не связан с уголовным делом. После этого адвокат экс-руководителя фонда Анна Ставицкая также опровергла информацию телеканала.

Ранее бывшая помощница Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, Наталья Авилова пожаловалась в Следственный комитет о «нецелевом расходе средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Согласно версии следствия, руководство фонда заключило контракт сразу с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг. Следствие оценило ущерб в 1,79 миллиона рублей. В эту сумму входит зарплата нанятого адвоката Анны Агранович (180 тысяч рублей в месяц), а также вознаграждение в 356 тысяч рублей за июнь.

Соколова, возглавившая фонд в феврале 2017 года после гибели Глинки в авиакатастрофе над Черным морем, сообщила, что СК ведет «пятую доследственную проверку по доносу одной из сотрудниц фонда». До этого в возбуждении уголовного дела все четыре раза было отказано, поскольку нарушения не были найдены.

В разговоре с радио «Говорит Москва» глава Совета по правам человека при президенте России и председатель попечительского совета фонда Михаил Федотов сообщил, что в материалах следствия речь идет именно о работе руководства фонда при Соколовой.

В июле 2018 года попечительский совет фонда рекомендовал досрочно прекратить полномочия Ксении Соколовой, поскольку та не выполнила к назначенному сроку данных в апреле поручений о подготовке необходимых бюджетных документов и принятия необходимых действий для участия в конкурсах на получение президентских грантов. Новым президентом фонда выдвинули Татьяну Константинову.