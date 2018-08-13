Роскомнадзор разъяснил правила пересказа в СМИ «экстремистских мемов» из уголовных дел. Понятней не стало

Средства массовой информации могут пересказывать содержание картинок и мемов, считающихся экстремистскими или оскорбляющих чувства верующих (то есть из материалов уголовных дел), только если в самих таких текстах не будет информации с признаками экстремизма или оскорбления чувств верующих. Об этом говорится в ответе Роскомнадзора на запрос «Новой газеты».

Редакция интересовалась: могут ли СМИ, если нельзя публиковать сами изображения (поскольку в их отношении или уже есть решение суда, или изображения в настоящий момент рассматриваются судом на предмет возбуждения розни или оскорбления чувства верующих и на этот счет есть решение экспертной комиссии, приглашенной следствием), то хотя бы описывать их словами.

Вот ответ ведомства (посмотреть документ):

«Если публикуемые в средстве массовой информации текстовые пересказы изображений, возбуждающих ненависть или чувство вражды по отношению к определенным группам лиц, оскорбляющих чувство верующих, содержат информацию с признаками возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, то данные действия редакции являются нарушением ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности», — заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Максим Виноградов.

При этом по-прежнему остается непонятным, идет ли речь только об информации и материалах, уже признанных судом экстремистскими, или же о любых текстах, в которых по обращению следствия экспертиза может обнаружить признаки экстремизма и оскорбления чувств верующих.

Напомним, за последние недели стало известно сразу о нескольких случаях возбуждения уголовных дел за публикации картинок в соцсетях.

Согласно статистике центра «Сова», большинство дел за высказывания в интернете заводятся на основании публикаций в соцсетях Mail.ru Group — «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В 2017 году среди 182 приговоров за размещение материалов в соцсетях как минимум 138 относились ко «ВКонтакте» и 4 — к «Одноклассникам». Еще в 38 случаях конкретная соцсеть не указывалась, и эксперты центра предполагали, что материалы также были размещены во «ВКонтакте».

После общественного резонанса Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в социальных сетях и предложила перестать наказывать за это в будущем.