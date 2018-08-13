Володин усомнился в дальнейшем существовании пенсий без проведения пенсионной реформы

Отвечая на вопрос жителей Саратова спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, почему в России могут отменить государственные пенсии, если не провести реформу по увеличению пенсионного возраста, передало агентство «Свободные новости».

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — заявил Володин.

Спикера Госдумы также спросили, кто «придумал» пенсионную реформу, на что Володин сказал, что нужно думать не о том, кто «придумал», а о том, устраивает ли россиян пенсия.

Кроме того, руководителю Госдумы заявили, что пенсионеры не доживут до новых пенсионных сроков, в случае принятия реформы, так как они «уже ползают, а не ходят». На это Володин ответил шуткой: «Как это не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они! Наша задача не только дожить, но и пережить!».

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.