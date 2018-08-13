РСПП: идея Белоусова об изъятии сверхдоходов уменьшит капитализацию рынка на 3 трлн рублей

Реализация идеи советника президента Андрея Белоусова приведет к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка (т.е. общей стоимости всех ценных бумаг российских компаний в обращении) до 3 триллионов рублей — что приведет к ее общему уменьшению до почти 10%. Рассчеты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в письме президенту Владимиру Путину приводят «Ведомости».

Промышленники также отметили, что инициатива Белоусова прямо противоречит недавним обещаниям правительства России, что повышение налогов в течение 2019-2024 гг. будет исчерпано увеличением НДС до 20%.

Реализация идеи приведет к снижению конкурентноспособности предприятий, ведь иностранные компании, с которыми конкурируют фирмы из «списка Белоусова», не затронуты санкциями и налогообложением сверхдоходов, а существуют «в условиях стабильных налоговых режимов с умеренными ставками роялти (прим. — платежами за пользование недрами)».

Ранее Bloomberg подсчитал, что российские миллиардеры, связанные с 14 компаниями из «списка Белоусова», уже потеряли около 210 миллиардов рублей (3,1 миллиарда долларов) из-за падений стоимости акций после того, как стало известно о предложении.

Напомним, РБК и The Bell со ссылкой на источники сообщили, что помощник президента Андрей Белоусов направил Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение «майского указа».

В СМИ появлялись сообщения о том, что президент России Владимир Путин одобрил изъятие сверхприприбыли, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.