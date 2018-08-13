Защитницу коренных народов Хакасии включили в список экстремистов за пост во «ВКонтакте»

Популяризатора хакасской культуры и защитницу коренных народов Хакасии Лидию Баинову, обвиняемую в экстремизме за пост «ВКонтакте», поставили на учет в Росфинмониторинг и запретили пользоваться банковскими картами и личными счетами. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

По словам адвоката, поводом для уголовного преследования стал опубликованный 6 июля 2017 года на личной странице Баиновой во «ВКонтакте» пост, в котором она использовала слова и выражения «революция», «переворот», «вернуть власть, землю нашему народу», «отвоевать».

«Между тем, проведенное по инициативе следствия психолого-лингвистическое исследование в самой Хакасии оказалось настолько странным, что, судя по всему, надзирающий прокурор посоветовал сделать еще в каком-нибудь другом месте. И сегодня нас ознакомили с назначением дополнительной комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы в Красноярском крае, защита попросила назначить исследование в другом регионе», — рассказал Васин.

Дело в отношении Баиновой по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 ст. 280 УК РФ) было возбуждено в июле 2018 года по запросу ФСБ. Женщина написала в соцсетях гневный пост после того, как дети в игровой комнате одного из ресторанов Абакана не пустили внутрь ее дочь со словами «вход только русским». В посте она описала этот случай, а также вспомнила и другие похожие ситуации из своей жизни.

Как отмечают юристы, эмоциональный пост ФСБ восприняло как «призыв к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса … по мотивам национальной ненависти», а лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что ради возрождения хакасского языка Баинова призывает к насилию в отношении как хакасского населения, так и регионального правительства.