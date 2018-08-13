Жителя Орла приговорили к пяти годам колонии за комментарии во «ВКонтакте»

Московский окружной военный суд приговорил жителя Орла к пяти годам колонии общего режима за комментарии в соцсети «ВКонтакте». Об этом говорится в сообщении на сайте Орловской областной прокуратуры.

Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, пользователь «С.» публиковал в группе «ВКонтакте» сообщения с «признаками оправдания» «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) и с «религиоведческими признаками оправдания терроризма».

Суд также на три года запретил ему администрировать сайты.