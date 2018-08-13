Организацию «Человек и Закон» оштрафовали из-за отсутствия подписи «иностранный агент» в фейсбуке

Суд в Йошкар-Оле оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитную организацию «Человек и Закон» из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на странице организации в фейсбуке. Об этом говорится на странице в фейсбуке фонда «Общественный вердикт».

«Это первое дело, когда российские суды назначают штраф за отсутствие «маркировки» в Facebook», — отметили в фонде. По мнению суда, правозащитники нарушили статью 19.34 КоАП РФ.

Адвокат организации «Человек и закон» пояснила, что публикация в фейсбуке — это репост текста с сайта организации, где стоит маркировка «иностранный агент, при этом законодательство не предусматривает ни форму, ни способ размещения «маркировки».

Ранее, в июле 2018 года председателя правозащитной организации «Человек и Закон» Ирину Протасову вызвали в Роскомнадзор для составления протокола из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на странице организации в фейсбуке.

В 2016 году «Человек и Закон» уже штрафовали на 150 тысяч рублей за публикацию без маркировки «иностранного агента». Тогда протокол составили за текст сопредседателя в блогах на сайте «7x7».

Общественная правозащитная организация «Человек и Закон» работает с 1999 года и занимается защитой прав человека на некоммерческой основе. В декабре 2014 года внесена в реестр иностранных агентов.