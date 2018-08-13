В Москве простились с руководителем театра «Практика» Дмитрием Брусникиным

Режиссера, актера театра и кино, педагога Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра «Практика», художественным руководителем которого он был. Отпевание Брусникина прошло в храме Софии Премудрости Божией.

Перед этим прошло прощание в МХТ им. Чехова в Камергерском переулке — церемония началась в 11:00.

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Дмитрий Брусникин скончался 9 августа в возрасте 60 лет. Он родился в 1957 году в Потсдаме. В 1982 году Брусникин окончил Школу-студию МХАТ, был принят в труппу МХАТа и начал преподавать в Школе-студии сначала как ассистент, а потом как педагог. С 1993 года режиссер преподавал в школе-студии МХАТ в качестве мастера курса. В 1999, 2003 и 2007 годах он набирал курс совместно с актером и режиссером Романом Козаком.

Брусникин возглавил театр «Практика» в мае 2018 года, он стал директором. О его переводе на должность художественного руководителя театра стало известно 8 августа. Директором «Практики» стал деятель культуры, театральный менеджер Борис Мездрич.