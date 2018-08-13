Сотрудника ФБР уволили за критику Трампа в личной переписке

Сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Питера Стрзока уволили за нарушение правил бюро, а именно за то, что он в личной переписке критиковал президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на адвоката Стрзока Айтана Гельмана.

По словам Гельмана, заместитель директора ФБР Дэвид Боудих решил уволить Стрзока 10 августа. При этом в департаменте профессиональной ответственности ФБР, который обычно занимается дисциплинарными вопросами, выступали за то, чтобы Стрзока понизили в должности и отстранили от работы на 60 дней.

«Это решение должно глубоко обеспокоить всех американцев», — добавил Гельман.

В ФБР от комментариев изданию отказались.

Сам Стрзок извинился за сообщения с критикой Трампа. Он отметил, что они отражали личную позицию, которая не сказывалась на его работе.

The Washington Post также отмечает, что Стрзок ранее участвовал в расследовании использования Хиллари Клинтон частного почтового сервера, когда она занимала пост госсекретаря США, и вмешательства России в американские выборы. После публикации доклада генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица в июне 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер отстранил Стрзока от расследования.

Ранее сообщалось, что Трамп блокировал в своем твиттере пользователей за критику в свой адрес. Федеральный суд Нью-Йорка признал эти действия президента США незаконными и запретил ему блокировать критикующих его пользователей.