Оксимирон призвал выйти на митинг в Барнауле в поддержку фигурантов дел об экстремизме из-за мемов во «ВКонтакте»

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) призвал прийти на митинг, который пройдет в Барнауле, в поддержку обвиненных за сохраненные во «ВКонтакте» изображения — Марии Мотузной и Даниила Маркина. Об этом он написал в своем твиттере.

Тред Марии Мотузной, которую судят в Барнауле за сохраненные картинки:https://t.co/3BtSIl83Z7



Что я на эту тему думаю - в прикрепленных скринах. pic.twitter.com/5Lhv6GttYn — Oxxxymiron (@norimyxxxo) August 13, 2018

«Уровень несправедливости ситуации (с Мотузной — ред.) — запредельный, но она далеко не первая: по этим статьям в совокупности были осуждены и/или отбывают срок сотни человек совершенно разных взглядов, от исламистов до националистов, а также абсолютно случайные люди, не занимавшие на момент предъявления обвинения четкой политической или религиозной позиции», — отметил Федоров.

Он также написал, что в масштабах страны несколько сотен человек могут казаться небольшой цифрой, но, по его словам «этого достаточно, чтобы население жило в страхе, потому что следующим осужденным может стать каждый», «каждая такая история является трагедией для осужденного или его близких», а «число осужденных растет».

Федоров добавил, что большая часть этих преступлений вообще без жертв, так как никого не бьют, не убивают и «даже не оскорбляют лично».

Он призвал выйти на согласованный пикет «За свободный интернет» в поддержку Мотузной и Маркина, отметив, что акция пройдет в Барнауле 14 августа в 15:30. Также он подчеркнул, что заседание суда по делу Мотузной пройдет 15 августа в Барнауле в 15:00 и что его можно посетить. «Широкая огласка может помешать окончательно испортить девушке жизнь», — отметил Федоров. Он написал, что этот тот самый случай, когда он «не смог пройти мимо», хотя ему «не хотелось разбираться в чужой ситуации».

Напомним, суд над Марией Мотузной начался 6 августа, следующее заседание состоится 15 августа. Жительница Барнаула написала в твиттере о том, что стала обвиняемой по делу об экстремизме за мемы на религиозную тему, а также за мемы про чернокожих, которые она сохраняла на своей старой странице «ВКонтакте», в конце июля. Против Даниила Маркина возбудили дело за публикацию картинки с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.

8 мая в квартиру Мотузной пришли с обыском, изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где та от испуга дала признательные показания. Позже она сообщала, что заявления на нее написали студентки алтайского филиала Российской академии народного хозяйства.

Мотузная рассказала, что к ее делу были приобщены данные об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на ее страницу «ВКонтакте», а также время посещений; история изменения паролей, прикрепленного номера телефона и имени пользователя.

Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила, что компания, согласно закону о персональных данных, обязана по запросу предоставлять информацию правоохранительным органам. «Однако в запросе не раскрываются конкретные обстоятельства дела — мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу «за мем», — сообщил представитель соцсети.