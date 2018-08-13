Суд Вашингтона отказался прекратить дело о вмешательстве в выборы против компании Пригожина

Суд Вашингтона отказал в прекращении дела о вмешательстве в выборы в США 2016 года компании бизнесмена Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLP («Конкорд»). Об этом сообщает Reuters.

Судья Дабни Фридрих отк​лонила аргумент российской компании, в котором говорилось, что назначение спецпрокурора Роберта Мюллера было незаконным и он не имел полномочий в рамках этого дела.

В ответе Фридрих также написала, что спецпрокурор не превышал своих полномочий.

Она отвергла аргумент компании о том, что заместитель генерального прокурора Род Розенштейн не мог привлечь Мюллера к расследованию предполагаемого российского вмешательства.

Издание сообщает, что, в свою очередь, адвокаты «Конкорда», утверждали, что Розенштейн нарушил пункт о назначениях Конституции США, наняв Мюллера в мае 2017 года. Фридрих постановила, что постановления Верховного и Окружного судов США ясно дали понять, что у Розенштейна были уставные полномочия для привлечения Мюллера.

Напомним, в июне юристы компании «Конкорд» потребовали отклонить обвинительное заключение о вмешательстве в выборы США. «Заместитель генерального прокурора и спецпрокурор пытаются воспользоваться полномочиями, которые не были предоставлены им ни Конституцией, ни Конгрессом, и суд должен отклонить обвинительное заключение», — сказали защитники компании Эрик Дубелиер и Кэтрин Сейкали.

Минфин США внес 19 физических лиц, несколько организаций, а также ФСБ и ГРУ в расширенный список санкций за вмешательство в выборы. В этот список попали связанные с Пригожиным российская компания «Конкрод», а также «Агентство интернет-исследований» (так называемая «Фабрика троллей»).

До этого спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам. В их числе оказался Пригожин и три его компании.

По данным американских властей и руководства соцсетей, «Агентство интернет-исследований» размещало в соцсетях посты об американской политике от лица граждан США, эти записи видели миллионы американцев. Российские власти отрицают все обвинения.